ЦСКА прокомментировал травму Влашича
В понедельник, 24 июня, игрок сборной Хорватии Никола Влашич на 64-й минуте был травмирован в матче группового этапа чемпионата Европы U21 с Англией (3:3).
В ЦСКА пока не знают, насколько серьезна травма футболиста.
"Влашич вышел в стартовом составе и забил гол, но был заменен из-за повреждения, степень серьезности которого станет известна позднее", - сообщается в твиттере ЦСКА.
Молодежная сборная Хорватии заняла последнее место в своей группе и завершила выступление на турнире.
А еще: Матчи Румыния - Франция и Англия - Хорватия закончились вничью| http://soccernews.ru
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