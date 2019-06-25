ЦСКА прокомментировал травму Влашича

В понедельник, 24 июня, игрок сборной Хорватии Никола Влашич на 64-й минуте был травмирован в матче группового этапа чемпионата Европы U21 с Англией (3:3).

В ЦСКА пока не знают, насколько серьезна травма футболиста.

"Влашич вышел в стартовом составе и забил гол, но был заменен из-за повреждения, степень серьезности которого станет известна позднее", - сообщается в твиттере ЦСКА.

Молодежная сборная Хорватии заняла последнее место в своей группе и завершила выступление на турнире.

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