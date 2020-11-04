ЦСКА просматривает 17-летнего форварда "Сьона"

17-летний форвард "Сьона" Александр Фукс находится на просмотре ЦСКА. Об этом сообщает "Спорт День за Днем".

Фукс - воспитанник ДЮСШ "Звезда". В "Сьоне" футболист играет с начала этого года. За основную команду он провел лишь один матч.

ЦСКА после 13 туров РПЛ является лидером турнирной таблице.

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