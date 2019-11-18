ЦСКА просматривает 18-летнего датчанина
Вингер "Хельсингора" Асхаб Мукудаев может стать игроком московского ЦСКА.
Как сообщают российские СМИ, 18-летний датчанин находится на просмотре в армейском клубе.
Мукудаева заметили на товарищеском матче между ЦСКА и ростовским СКА,
Стоит отметить, что футболист является сыном известного в прошлом чеченского тяжелоатлета Абубакара Мукудаева.
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