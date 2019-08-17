ЦСКА просматривает защитника "Тамбова"

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ЦСКА просматривает защитника "Тамбова"

Защитник "Тамбова" Седрик Гогуа попал в сферу интересов ЦСКА.

Сообщается, что скауты "армейцев" наблюдают за 25-летним ивуарийцем на игре 6-го тура РПЛ против "Краснодара".

Гогуа перебрался в "Тамбов" этим летом. В этом сезоне он провел три матча и забил два гола.

Ранее футболист выступал за финский СИК и сербский "Партизан".

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