ЦСКА просматривает защитника "Тамбова"

Защитник "Тамбова" Седрик Гогуа попал в сферу интересов ЦСКА.

Сообщается, что скауты "армейцев" наблюдают за 25-летним ивуарийцем на игре 6-го тура РПЛ против "Краснодара".

Гогуа перебрался в "Тамбов" этим летом. В этом сезоне он провел три матча и забил два гола.

Ранее футболист выступал за финский СИК и сербский "Партизан".

Читайте также: ЦСКА нацелился на хавбека "Монако". | http://soccernews.ru