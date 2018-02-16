ЦСКА проведёт товарищеский матч с "Эсбьергом"

Теги цска москвацрвена звездаэсбьергвиктор гончаренко

ЦСКА проведёт товарищеский матч с "Эсбьергом"

ЦСКА в рамках подготовки к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" проведёт товарищескую игру.

Согласно сообщению на официальном сайте армейцев, подопечные Виктора Гончаренко в субботу, 17 февраля, сыграют с датским "Эсбьергом" в испанском городе Кампоамор.

Напомним, что матч ЦСКА - "Црвена Звезда" состоится 21 февраля в Москве. Первая встреча завершилась нулевой ничьей.

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