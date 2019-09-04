ЦСКА проведет товарищеский матч с московским "Араратом"

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ЦСКА проведет товарищеский матч с московским "Араратом"

ЦСКА в товарищеском матче сыграет с московским "Араратом" на базе клуба в Ватутинках. Об этом сообщает официальный сайт "армейцев".

Встреча пройдет 9 сентября, но, по техническим причинам, без зрителей. Начало - в 12:00 (мск). Клуб организует прямую трансляцию.

ЦСКА с 16 очками занимает 4 место в РПЛ после 8 туров. 15 сентября "армейцы сыграют с "Тамбовом" в рамках 9-го тура чемпионата России.

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