ЦСКА проведет заключительный раунд переговоров по трансферу португальского хавбека

20 августа московский ЦСКА проведет решающий раунд переговоров по трансферу полузащитника лиссабонского "Спортинга" Жоау Палиньи, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, переговоры пройдут в онлайн-формате. На ней будут присутствовать представители обоих клубов, а также агенты футболиста. Ранее сообщалось, что "Спортинг" оценивает хавбека в 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Палинья выступал за "Брагу" на правах аренды, провел 44 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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