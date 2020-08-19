ЦСКА проведет заключительный раунд переговоров по трансферу португальского хавбека

Теги цска москваспортинг лиссабонжоау палиньятрансферы

ЦСКА проведет заключительный раунд переговоров по трансферу португальского хавбека

20 августа московский ЦСКА проведет решающий раунд переговоров по трансферу полузащитника лиссабонского "Спортинга" Жоау Палиньи, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, переговоры пройдут в онлайн-формате. На ней будут присутствовать представители обоих клубов, а также агенты футболиста. Ранее сообщалось, что "Спортинг" оценивает хавбека в 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Палинья выступал за "Брагу" на правах аренды, провел 44 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Защитник "Копенгагена" Нельссон отказал ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов