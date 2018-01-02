ЦСКА пытается перехватить трансферную цель ПСЖ

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ЦСКА пытается перехватить трансферную цель ПСЖ

Московский ЦСКА пытается купить полузащитника "Флуминенсе" Вендела Вале, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, армейцы готовы предложить за 80 процентов прав на 20-летнего бразильца до 9 миллионов евро.

Стоит отметить, что Вендел является трансферной целью ПСЖ, который, по некоторым данным, уже договорился о переходе хавбека за 10 миллионов евро. Также на перспективного футболиста претендует лиссабонский "Спортинг".

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