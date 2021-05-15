ЦСКА пытается переманить опорника "Локомотива"

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ЦСКА пытается переманить опорника "Локомотива"

Фото "Чемпионат" / Дмитрий Голубович

Московский ЦСКА хочет усилить состав опорным полузащитником "Локомотива" Максимом Мухиным.

По информации "Чемпионата", армейцы уже ведут активные переговоры о переходе 19-летнего футболиста.

Контракт хавбека с "железнодорожниками" истекает в июне 2022 года, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении.

В текущем сезоне Мухин сыграл за "Локо" 15 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.

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