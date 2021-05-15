ЦСКА пытается переманить опорника "Локомотива"
Фото "Чемпионат" / Дмитрий Голубович
Московский ЦСКА хочет усилить состав опорным полузащитником "Локомотива" Максимом Мухиным.
По информации "Чемпионата", армейцы уже ведут активные переговоры о переходе 19-летнего футболиста.
Контракт хавбека с "железнодорожниками" истекает в июне 2022 года, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении.
В текущем сезоне Мухин сыграл за "Локо" 15 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 2 миллиона евро.
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