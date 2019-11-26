ЦСКА пытался арендовать экс-форварда "Вильярреала"
Московский ЦСКА предпринял попытку заполучить форварда "Бейджин Гуоан" Седрика Бакамбу, сообщают российские СМИ.
Армейцы хотели арендовать 28-летнего футболиста, но не сумели договориться о деталях перехода.
Конголезец наиболее известен по выступлениям за "Вильярреал", цвета которого он защищал с 2015 по 2018 год.
Бакамбу перебрался в "Бейджин Гуоан" в январе 2018-го за 40 миллионов евро. В его активе 36 голов в 51 матче.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бейджин Гуоан
|28
|64
|2
|Гуанчжоу
|27
|63
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|27
|62
|4
|Шандонг Луненг
|28
|48
|5
|Цзянсу Шунтиан
|28
|47
|6
|Хубеи Люйин
|28
|41
|7
|Тянцзин Теда
|28
|38
|8
|Хенан Цзяние
|28
|37
|9
|Чонгцинь Лифан
|28
|36
|10
|Далянь Ифан
|28
|35
|11
|Чангша Гинде
|28
|32
|12
|Хэбэй Чайна Форчун
|28
|30
|13
|Шанхай Шенхуа
|28
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|28
|22
|15
|Шенджен Руби
|28
|20
|16
|Шаанси Чанба
|28
|13