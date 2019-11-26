ЦСКА пытался арендовать экс-форварда "Вильярреала"

Московский ЦСКА предпринял попытку заполучить форварда "Бейджин Гуоан" Седрика Бакамбу, сообщают российские СМИ.

Армейцы хотели арендовать 28-летнего футболиста, но не сумели договориться о деталях перехода.

Конголезец наиболее известен по выступлениям за "Вильярреал", цвета которого он защищал с 2015 по 2018 год.

Бакамбу перебрался в "Бейджин Гуоан" в январе 2018-го за 40 миллионов евро. В его активе 36 голов в 51 матче.

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