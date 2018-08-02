ЦСКА пытался арендовать Мусу этим летом



Агент нападающего "Лестера" Ахмеда Мусы Уильям Давила заявил, что английский клуб отказался отдать форварда в аренду ЦСКА.

"Муса не смог перейти в ЦСКА, потому что у "Лестера" в приоритете стояло продать Ахмеда. ЦСКА хотел взять Мусу в аренду. Но идея с продажей игрока у английского клуба была давно. Еще до чемпионата мира", - приводят слова Давила российские СМИ.

Напомним, что 25-летний Муса играл за ЦСКА на правах аренды во второй части прошлого сезона, провел за клуб 16 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

В ближайшее время нигериец перейдет в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

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