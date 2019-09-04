ЦСКА пытался арендовать полузащитника "Барселоны"

Во время летнего трансферного окна московский ЦСКА работал над подписанием полузащитника "Барселоны" Карлеса Переса.

Как сообщают российские СМИ, армейцы пытались арендовать 21-летнего испанца, но не сумели с ним договориться.

Перспективный вингер наотрез отказался переезжать в Россию даже на временной основе.

В этом сезоне Перес сыграл за "Барсу" 3 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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