ЦСКА пытался подписать хавбека "Арсенала"
Фото инстаграм Мохамеда Эль Ненни
СМИ узнали о неудачной попытке московского ЦСКА заполучить полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль Ненни.
По информации "СЭ", армейцы вели переговоры о трансфере 29-летнего футболиста, но безуспешно.
Рыночная стоимость египетского хавбека оценивается в 9 миллионов евро.
В текущем сезоне Эль Ненни сыграл за "Арсенал" 10 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с "канонирами" истекает летом.
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