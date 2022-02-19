ЦСКА пытался подписать хавбека "Арсенала"

Фото инстаграм Мохамеда Эль Ненни

СМИ узнали о неудачной попытке московского ЦСКА заполучить полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль Ненни.

По информации "СЭ", армейцы вели переговоры о трансфере 29-летнего футболиста, но безуспешно.

Рыночная стоимость египетского хавбека оценивается в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Эль Ненни сыграл за "Арсенал" 10 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с "канонирами" истекает летом.

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