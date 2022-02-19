ЦСКА пытался подписать хавбека "Арсенала"

Теги арсенал лондонцска москвамохамед эль неннитрансферы

ЦСКА пытался подписать хавбека "Арсенала"

Фото инстаграм Мохамеда Эль Ненни

СМИ узнали о неудачной попытке московского ЦСКА заполучить полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль Ненни.

По информации "СЭ", армейцы вели переговоры о трансфере 29-летнего футболиста, но безуспешно.

Рыночная стоимость египетского хавбека оценивается в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Эль Ненни сыграл за "Арсенал" 10 матчей и сделал 1 ассист. Его контракт с "канонирами" истекает летом.

Не пропустите: ЦСКА близок к подписанию опорника "Эвертона". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: американские инвесторы купили часть акций "Аталанты"

Официально: американские инвесторы купили часть акций "Аталанты"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов