ЦСКА работает над трансфером бразильского нападающего

ЦСКА хочет подписать вингера "Флуминенсе" Педро Абреу.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "армейцы" еще не делали официальный предложений. Однако известно, что бразильский клуб хочет заработать на продаже игрока не менее 15 миллионов евро.

Педро Абреу выступает за "Флуминенсе" с 2016 года. За это время он провел 89 матчей и забил 30 голов.

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