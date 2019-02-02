ЦСКА расписал результативную ничью с "Сарпсборгом", "Урал" и "Рубин" не смогли победить в своих матчах

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ЦСКА расписал результативную ничью с "Сарпсборгом", "Урал" и "Рубин" не смогли победить в своих матчах

Представляем результаты товарищеских матчей российских клубов.

ЦСКА - Сарпсборг - 3:3

Голы: Влашич, 3 - 1:0, Ларсен, 22 - 1:1, Чалов, 32 - 2:1, Ларсен, 41 - 2:2, Ларсен, 48 - 2:3, Эрнандес, 59 - 3:3.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Бекао, Щенников (Чернов, 63), Ефремов (Нисимура, 63), Ахметов (Дзагоев, 63), Обляков (Тикнизян, 67), Эрнандес (Бийол, 63), Влашич, Чалов (Сигурдссон, 63).


"Урал" - "Чукарички" - 0:0

"Урал": Баклов, Данцев, Динга,  Ароян, Лукоян, Магомадов, Жигулев, Серченков, Татаринов, Галимов, Ильин.


"Рубин" - "Фастав Злин" - 0:0

"Рубин": Коновалов, Устинов (Калинин, 65), Сорокин (Агапов, 65), Уремович (Микушин, 65), Камболов (Останин, 65), Голдобин (Абдуллин, 46; Степанов, 70), Могилевец (Мухаметзянов, 56), Башкиров (игрок на просмотре, 65), Акбашев (Шекари, 65), Байрамян (Полоз, 60), Давиташвили (Коблов, 46; Джафаров, 70).


"Крылья Советов" - "Ботев" - 1:0

Гол: Вучичевич (пен), 81 - 1:0

"Крылья Советов": Конюхов, Тигиев (Тихонов, 61), Бурлак, Карпов, Полуяхтов (Зотов, 46), Киселев, Тимофеев, Ткачук, Яковлев, Зиньковский, Корниленко (Вучичевич, 63).

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