ЦСКА рассказал о травмах Дивеева и Магнуссона
ЦСКА на официальном сайте рассказал, как чувствуют себя игроки команды Игорь Дивеев и Хердура Магнуссон.
Напомним, защитники были травмированы в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом" (0:2).
"Защитники ПФК ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче с "Эспаньолом", прошли обследования в пятницу днём. У Игоря Дивеева подтвердилось повреждение одной из мышц правого бедра. У Хёрдура Магнуссона выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Решение об участии футболистов в матче с "Ростовом" будет принято в день игры", - сообщается на сайте клуба.
ЦСКА в группе H занимает последнее место, не имея оков в активе.
В воскресенье, 6 октября, состоится матч 12-го тура РПЛ с "Ростовом". Начало - в 16:30 (мск).
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|Арсенал Тула
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|11
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