ЦСКА рассказал о травмах Дивеева и Магнуссона

Теги цска москвахердур магнуссонигорь дивеев

ЦСКА рассказал о травмах Дивеева и Магнуссона

ЦСКА на официальном сайте рассказал, как чувствуют себя игроки команды Игорь Дивеев и Хердура Магнуссон.

Напомним, защитники были травмированы в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом" (0:2).

"Защитники ПФК ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче с "Эспаньолом", прошли обследования в пятницу днём. У Игоря Дивеева подтвердилось повреждение одной из мышц правого бедра. У Хёрдура Магнуссона выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Решение об участии футболистов в матче с "Ростовом" будет принято в день игры", - сообщается на сайте клуба.

ЦСКА в группе H занимает последнее место, не имея оков в активе.

В воскресенье, 6 октября, состоится матч 12-го тура РПЛ с "Ростовом". Начало - в 16:30 (мск).

А еще: Жена руководителя селекционного отдела ЦСКА жестко раскритиковала Гончаренко| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ открыл первую академию в России

ПСЖ открыл первую академию в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Ростов Ростов 11 23
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
6 Уфа Уфа 11 15
7 Урал Урал 11 14
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 11 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
10 Сочи Сочи 11 12
11 Оренбург Оренбург 11 11
12 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
13 Рубин Рубин 11 11
14 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
15 Ахмат Ахмат 11 9
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов