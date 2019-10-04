ЦСКА рассказал о травмах Дивеева и Магнуссона

ЦСКА на официальном сайте рассказал, как чувствуют себя игроки команды Игорь Дивеев и Хердура Магнуссон.



Напомним, защитники были травмированы в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом" (0:2).

"Защитники ПФК ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче с "Эспаньолом", прошли обследования в пятницу днём. У Игоря Дивеева подтвердилось повреждение одной из мышц правого бедра. У Хёрдура Магнуссона выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Решение об участии футболистов в матче с "Ростовом" будет принято в день игры", - сообщается на сайте клуба.

ЦСКА в группе H занимает последнее место, не имея оков в активе.

В воскресенье, 6 октября, состоится матч 12-го тура РПЛ с "Ростовом". Начало - в 16:30 (мск).

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