ЦСКА рассказал о травмах Гогуа и Шарлии

ЦСКА рассказал о серьезности повреждений защитников Звонимира Шарлии и Седрика Гогуа, которые были травмированы в матче 9-го тура чемпионата России с "Тамбовом" (2:0).

У 23-летнего хорвата была выявлена травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, у Гогуа - повреждение одной из приводящих мышц правого бедра.

Пока неизвестно сколько времени займет восстановление игроков.

19 сентября ЦСКА сыграет с "Лудогорцем" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Начало - в 22:00 (мск).

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