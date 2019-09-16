ЦСКА рассказал о травмах Гогуа и Шарлии
ЦСКА рассказал о серьезности повреждений защитников Звонимира Шарлии и Седрика Гогуа, которые были травмированы в матче 9-го тура чемпионата России с "Тамбовом" (2:0).
У 23-летнего хорвата была выявлена травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, у Гогуа - повреждение одной из приводящих мышц правого бедра.
Пока неизвестно сколько времени займет восстановление игроков.
19 сентября ЦСКА сыграет с "Лудогорцем" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Начало - в 22:00 (мск).
Не пропустите: Защитник ЦСКА Гогуа пропустит матч с "Лудогорцем" в Лиге Европы| http://soccernews.ru
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