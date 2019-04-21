ЦСКА рассказал о травме Дивеева

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев травмировался в игре с "Локомотивом" (1:1).

Как сообщает сайт клуба, у игрока выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваную рану верхней губы. О сроках возвращения 19-летнего Дивеева на поле не уточняется.

Дивеев перебрался в ЦСКА минувшей зимой. В этом сезоне он принял участие в шести матчах, однако результативными действиями не отличился.

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