ЦСКА рассказал о травме Дивеева
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев травмировался в игре с "Локомотивом" (1:1).
Как сообщает сайт клуба, у игрока выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваную рану верхней губы. О сроках возвращения 19-летнего Дивеева на поле не уточняется.
Дивеев перебрался в ЦСКА минувшей зимой. В этом сезоне он принял участие в шести матчах, однако результативными действиями не отличился.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|24
|43
|3
|Краснодар
|24
|42
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ростов
|24
|35
|9
|Ахмат
|24
|33
|10
|Рубин
|23
|30
|11
|Динамо Москва
|24
|28
|12
|Крылья Советов
|24
|27
|13
|Урал
|23
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13