ЦСКА рассматривает кандидатуры четырёх опорников

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ЦСКА рассматривает кандидатуры четырёх опорников

Московский ЦСКА занимается поиском опорного хавбека для усиления состава во время зимнего трансферного окна.

По информации Walla, армейский клуб изучает кандидатуры четырёх футболистов.

Приоритетные варианты для ЦСКА - Лукаш Калвах из "Виктории Плзень" и Адам Надь из "Бристоль Сити".

Также в шорт-листе находятся Нета Лави ("Маккаби Хайфа") и Деян Любичич ("Рапид"), но первого не хочет отпускать его клуб, а второй восстанавливается после серьёзной травмы.

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