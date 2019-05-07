ЦСКА рассматривает вариант с продажей Фернандеса в "Зенит"

Летом защитник ЦСКА Марио Фернандес может перебраться в "Зенит", сообщают российские СМИ.

Армейский клуб рассматривает вариант с продажей натурализованного бразильца за 30 миллионов евро.

Уход 28-летнего футболиста из столичной команды будет зависеть от её попадания или непопадания в Лигу Чемпионом по итогам сезона.

Если же Фернандес всё-таки покинет ЦСКА, то заменить его клуб рассчитывает Вячеславом Караваевым из "Витесса".

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