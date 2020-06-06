ЦСКА рассматривает вариант с возвращением Вагнера Лава

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ЦСКА рассматривает вариант с возвращением Вагнера Лава

Стала известна позиция московского ЦСКА по возможному возвращению в клуб нападающего Вагнера Лава.

"ЦСКА и Вагнер Лав - это реально! Армейцы действительно рассматривают этот вариант. То, что казалось сказкой, может стать правдой. ЦСКА действительно раздумывает над возвращением легенды. По моей информации, решение будет приниматься лично Евгением Гинером", - написал в своём телеграм-канале журналист Андрей Панков.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

Со вчерашнего дня Вагнер Лав является свободным агентом - он расторг контракт с "Коринтиансом" по взаимному согласию.

Не пропустите: Агент Вагнер Лава прокомментировал новость о том, что футболист может вернуться в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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