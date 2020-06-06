ЦСКА рассматривает вариант с возвращением Вагнера Лава
Стала известна позиция московского ЦСКА по возможному возвращению в клуб нападающего Вагнера Лава.
"ЦСКА и Вагнер Лав - это реально! Армейцы действительно рассматривают этот вариант. То, что казалось сказкой, может стать правдой. ЦСКА действительно раздумывает над возвращением легенды. По моей информации, решение будет приниматься лично Евгением Гинером", - написал в своём телеграм-канале журналист Андрей Панков.
Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13, сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.
Со вчерашнего дня Вагнер Лав является свободным агентом - он расторг контракт с "Коринтиансом" по взаимному согласию.
Не пропустите: Агент Вагнер Лава прокомментировал новость о том, что футболист может вернуться в ЦСКА. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
ЦСКА рассматривает вариант с возвращением Вагнера Лава
-
Ван дер Ваарт рассказал об эгоизме Роналду
-
Пять клубов ведут борьбу за форварда "Вулверхэмптона" Хименеса
-
Малафеев оценил шансы Кокорина вернуться в "Зенит"
-
Главные новости дня: 5 июня
-
Агент Вагнер Лава прокомментировал новость о том, что футболист может вернуться в ЦСКА
-
Ди Мария рассказал, как чуть не оказался в "Барселоне"
-
Сульшер поделился ожиданиями от возобновления АПЛ
-
Трансферное окно во Франции откроется 8 июня
-
Кьеллини рассказал о своих несостоявшихся переходах в "Реал" и "Манчестер Сити"
-
"Фламенго" продлил контракт с главным тренером Жезушем на сезон
-
Главный тренер "Баварии" Флик высказался о переходе Вернера в "Челси"
-
"Ницца" договорилась с "Атлетико Паранаэнсе" о трансфере Робсона Бамбу
-
1
"Фрайбург" минимально обыграл гладбахскую "Боруссию" в чемпионате Германии
-
Роберто Карлос высказался о возможном уходе Хамеса Родригеса из "Реала"
-
У Мусаева в "Краснодаре" появится новый помощник
-
Meu Timão: Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
-
"Порту" разместил на креслах стадиона наклейки с именами клубных сосьос
-
1
Семин заявил, что болельщики "Локомотива" самые лучшие
-
Широков: "Не вижу, в чем "Спартак" прибавил при Тедеско"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20