ЦСКА расстался с Базелюком

Форвард Константин Базелюк более не является футболистом ЦСКА.

Как сообщает сайт "армейцев", у 26-летнего футболиста истекло соглашение с клубом и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Базелюк - воспитанник ЦСКА. За первую команду он сыграл 27 матчей, в которых отметился 4 голами и одним ассистом.

Минувший сезон Базелюк провел в аренде в "СКА-Хабаровск".

Читайте также: Гончаренко рассказал, сколько игроков нужно купить ЦСКА. | http://soccernews.ru