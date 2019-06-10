ЦСКА расстался с Базелюком

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ЦСКА расстался с Базелюком

Форвард Константин Базелюк более не является футболистом ЦСКА.

Как сообщает сайт "армейцев", у 26-летнего футболиста истекло соглашение с клубом и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Базелюк - воспитанник ЦСКА. За первую команду он сыграл 27 матчей, в которых отметился 4 голами и одним ассистом.

Минувший сезон Базелюк провел в аренде в "СКА-Хабаровск".

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