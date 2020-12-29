ЦСКА расстался с двумя известными тренерами
Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил об изменениях в тренерском штабе команды.
В связи с истечением срока контрактов армейский клуб покинули легендарные Сергей Овчинников и Виктор Онопко.
ЦСКА поблагодарил обоих специалистов за плодотворную работу и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.
50-летний Овчинников работал в столичной команде с марта 2014 года, 51-летний Онопко - с сентября 2009 года.
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