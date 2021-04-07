ЦСКА расстался с двумя тренерами

фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Пресс-служба московского ЦСКА объявила об уходе из клуба тренеров Александра Ермаковича и Руслана Зубика.

"Александр Ермакович и Руслан Зубик покидают ПФК ЦСКА. Армейский клуб и белорусские специалисты расторгли контракты по обоюдному согласию. Мы благодарим Александра Владимировича и Руслана Константиновича за плодотворную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!" - говорится в официальном инстаграме ЦСКА.

Около двух недель назад ЦСКА расстался с белорусским главным тренером команды Виктором Гончаренко. Скорее всего, Ермакович и Зубик в ближайшее время войдут в тренерский штаб Гончаренко, который возглавил "Краснодар".

Напомним, что новым наставником ЦСКА стал хорват Ивица Олич, под руководством которого "армейцы" в 24-м туре чемпионата России обыграли "Тамбов" со счетом 2:1.

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