ЦСКА расстался с еще одним ведущим игроком

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ЦСКА расстался с еще одним ведущим игрокомЦСКА расстался с еще одним ведущим игроком - форвардом Витиньо, информирует официальный сайт армейского клуба.

"Матч за Суперкубок России стал для Витиньо последним в составе "красно-синих". ПФК ЦСКА и бразильский "Фламенго" согласовали трансфер игрока и уже после возвращения в Москву Витиньо отправится в Бразилию. Мы благодарим нападающего за вклад в достижения команды и желаем ему успехов на родине!", - сказано в заявлении вице-чемпиона России.

Напомним, вчера ЦСКА выиграл Суперкубок России. | soccernews.ru

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