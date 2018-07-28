ЦСКА расстался с еще одним ведущим игроком - форвардом Витиньо, информирует официальный сайт армейского клуба.

"Матч за Суперкубок России стал для Витиньо последним в составе "красно-синих". ПФК ЦСКА и бразильский "Фламенго" согласовали трансфер игрока и уже после возвращения в Москву Витиньо отправится в Бразилию. Мы благодарим нападающего за вклад в достижения команды и желаем ему успехов на родине!", - сказано в заявлении вице-чемпиона России.

Напомним, вчера ЦСКА выиграл Суперкубок России. | soccernews.ru