ЦСКА расстался с тремя молодыми игроками

Пресс-служба московского ЦСКА объявила об уходе трех игроков молодежного состава.

Команду покинули вратарь Николай Зириков, защитники Егор Тесленко и Алексей Сухарев. Последний был арендован у "Авангарда" и вернулся в курский клуб по окончании срока аренды.

Зириков играл за ЦСКА в течении пяти лет и стал чемпионом молодежного первенства. Тесленко перешел в армейский клуб в 2019 года и провел 18 матчей.

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