ЦСКА расстался с тремя молодыми игроками
Пресс-служба московского ЦСКА объявила об уходе трех игроков молодежного состава.
Команду покинули вратарь Николай Зириков, защитники Егор Тесленко и Алексей Сухарев. Последний был арендован у "Авангарда" и вернулся в курский клуб по окончании срока аренды.
Зириков играл за ЦСКА в течении пяти лет и стал чемпионом молодежного первенства. Тесленко перешел в армейский клуб в 2019 года и провел 18 матчей.
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|Команда
|М
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|22
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|Ростов
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|22
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|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|13
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