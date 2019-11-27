ЦСКА расстанется с Гордюшенко

Теги цска москваастемир гордюшенко

ЦСКА расстанется с Гордюшенко

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко, скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, в данный момент футболист поддерживает форму в составе молодежной команды, но по возрасту не имеет права за нее играть. Контракт хавбека с московским клубом истекает летом 2020 года.

22-летний Гордюшенко является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он на поле не выходил. Всего хавбек сыграл за армейский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: 18-летний датчанин поедет с ЦСКА на сбор в Испанию. | http://soccernews.ru
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