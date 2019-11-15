ЦСКА расстанется с одним из ветеранов команды

Теги цска москвадмитрий ефремов

ЦСКА расстанется с одним из ветеранов команды

ЦСКА не планирует продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Ефремовым, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, руководство клуба не будет вести переговоры о новом соглашении с игроком. Его нынешний контракт истекает летом 2020 года. 

Стоит отметить, что в данный момент Ефремов восстанавливается после тяжелой травмы колена и вернется в строй не раньше марта следующего года.

24-летний Ефремов выступает за ЦСКА с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел два матча.

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