ЦСКА расстанется с одним из ветеранов команды

ЦСКА не планирует продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Ефремовым, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, руководство клуба не будет вести переговоры о новом соглашении с игроком. Его нынешний контракт истекает летом 2020 года.

Стоит отметить, что в данный момент Ефремов восстанавливается после тяжелой травмы колена и вернется в строй не раньше марта следующего года.

24-летний Ефремов выступает за ЦСКА с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел два матча.

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