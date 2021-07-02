ЦСКА расторг контракт с 18-летним защитником

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Московский ЦСКА на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с центральным защитником Никитой Котиным.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Таким образом, 18-летний футболист стал свободным агентом.

В январе 2020 года армейцы приобрели Котина у "Крыльев Советов" за 130 тысяч евро, однако за новую команду он так и не дебютировал.

Вторую часть сезона 2020/21 игрок провёл в омском "Иртыше" на правах аренды.

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