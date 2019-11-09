ЦСКА расторг контракт с 19-летним форвардом
Нападающий ЦСКА Тимур Осмоловский покидает московский клуб, сообщают российские СМИ.
Стороны расторгли контракт. Причины прекращения сотрудничества не указываются.
Напомним, что Осмоловский присоединился к ЦСКА минувшим летом. Он перешёл из "Ахмата" на правах свободного агента.
19-летний форвард является игроком юношеской сборной России.
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|16
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