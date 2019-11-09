ЦСКА расторг контракт с 19-летним форвардом

Нападающий ЦСКА Тимур Осмоловский покидает московский клуб, сообщают российские СМИ.

Стороны расторгли контракт. Причины прекращения сотрудничества не указываются.

Напомним, что Осмоловский присоединился к ЦСКА минувшим летом. Он перешёл из "Ахмата" на правах свободного агента.

19-летний форвард является игроком юношеской сборной России.

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