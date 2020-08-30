ЦСКА разгромил "Ахмат" в Грозном

В матче 6-го тура чемпионата России московский ЦСКА на выезде разгромил грозненский "Ахмат" со счетом 3:0. Победу москвичкам принесли голы Константина Кучаева, Кристияна Бистровича и Николы Влашича.

Благодаря победе "армейский" клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя "Ахмат", который опустился на шестую позицию.

"Ахмат" Грозный - ЦСКА Москва - 0:3 (0:1)

Голы: Кучаев, 11 - 0:1, Бистрович, 88 - 0:2, Влашич, 90 - 0:3

"Ахмат": Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич, Богосовац, Бериша, Харин (Роши, 46), Исмаэл, Тимофеев (Иванов, 62), Ильин, Понсе (Мелкадзе, 47).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Дивеев, Тикнизян (Зайнутдинов, 46), Марадишвили (Бистрович, 65), Кучаев, Влашич, Обляков, Магнуссон, Чалов (Эджуке, 65).

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