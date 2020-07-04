ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче РПЛ. Чалов забил впервые с ноября

ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче 26-го тура чемпионата России.

В составе "армейцев" голами отметились Федор Чалов, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон и Андрей Семенов.

"Ахмат" - ЦСКА - 0:4 (0:0)

Голы: Чалов, 61 - 0:1, Влашич, 62 - 0:2, Сигурдссон, 65 - 0:3, Семенов, 84 - 0:4.

"Ахмат": Городов, Семенов, Нижич, Ненахов, Анхель, Иванов (Митришев, 73), Гиголаев (Богосовац, 64), Раванелли (Швец, 64), Исмаэл, Роши, Понсе (Фелипе Визеу, 28).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Обляков, Марадишвили (Бийол, 74), Кучаев, Сигурдссон (Васин, 70), Влашич, Чалов (Тикнизян, 80).

ЦСКА с 43 очками занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 27 очками занимает 14 место.

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