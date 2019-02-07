ЦСКА разгромил европейский клуб в товарищеском матче

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ЦСКА разгромил европейский клуб в товарищеском матче

ЦСКА в рамках подготовки ко второй части сезона в товарищеском матче разгромил норвежский "Согндаль". Победу армейцам принесли дубль Яки Бийола, а также гол Такумы Нисимуры. Ранее ЦСКА разгромил норвежский "Одд".

ЦСКА Россия – "Согндаль" Норвегия – 3:0 (0:0)
Голы: Бийол, 70 - 2:0, Нисимура, 74 - 2:0, Бийол, 85 - 3:0

ЦСКА: Помазун (Кырнац, 88), Елеев, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Бийол, Бистрович, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура (Ахметов, 64), Чалов.

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