ЦСКА разгромил европейский клуб в товарищеском матче
ЦСКА в рамках подготовки ко второй части сезона в товарищеском матче разгромил норвежский "Согндаль". Победу армейцам принесли дубль Яки Бийола, а также гол Такумы Нисимуры. Ранее ЦСКА разгромил норвежский "Одд".
ЦСКА Россия – "Согндаль" Норвегия – 3:0 (0:0)
Голы: Бийол, 70 - 2:0, Нисимура, 74 - 2:0, Бийол, 85 - 3:0
ЦСКА: Помазун (Кырнац, 88), Елеев, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Бийол, Бистрович, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура (Ахметов, 64), Чалов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10