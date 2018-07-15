ЦСКА разгромил европейский топ-клуб в товарищеском матче

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ЦСКА разгромил европейский топ-клуб в товарищеском матче

Московский ЦСКА с крупным счетом победил турецкий "Бешикташ" в товарищеском матче. Армейцы пропустили гол первыми, но затем забили четыре мяча.

ЦСКА Россия – Бешикташ Турция – 4:1 (2:1)
Голы: Чалов, 15 - 1:1, Гордюшенко, 27 - 2:1, Витиньо, 54 - 3:1, Ефремов, 75 - 4:1

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Чернов, Бекао, Щенников, Хосонов, Бистрович, Бийол, Гордюшенко, Витиньо, Чалов.

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