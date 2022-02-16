ЦСКА разгромил испанский клуб в товарищеском матче (видеообзор)

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ЦСКА разгромил испанский клуб в товарищеском матче (видеообзор)

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Московский ЦСКА в товарищеском матче разгромил испанскую "Мурсию" со счетом 3:0.

Победу "армейцам" принесли голы Антона Заболотного, Игоря Дивеева и Владислава Яковлева.

ЦСКА Россия – "Мурсия" Испания – 3:0 (0:0)
Голы: Заболотный, 60 - 1:0, Дивеев, 67 - 2:0, Яковлев, 84 - 3:0

ЦСКА: Тороп, Фернандес, Фукс, Дивеев, Медина, Бийол, Зайнудтинов, Мухин (Дзагоев, 46), Обляков, Эджуке (Яковлев, 46), Заболотный.

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