ЦСКА разгромил клуб из Европы в товарищеском матче

Московский ЦСКА в товарищеском матче разгромил норвежский "Одд". Победу армейцам принесли голы Алана Дзагоева, Арнора Сигурдссона и Георгия Щенникова.

ЦСКА Россия – "Одд" Норвегия – 3:0 (1:0)

Гол: Дзагоев, 7 - 1:0, Сигурдссон, 61 - 2:0, Щенников, 75 - 3:0

ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 80), Щенников, Набабкин, Бекао, Фернандес, Обляков, Ахметов (Бистрович, 68), Влашич, (Нисимура, 80) Дзагоев, Сигурдссон (Чалов, 62), Эрнандес.

После 17 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков. Следующий матч в российской Премьер-лиге армейский клуб проведет 2 марта на выезде с тульским "Арсеналом".

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