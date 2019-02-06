ЦСКА разгромил клуб из Европы в товарищеском матче
Московский ЦСКА в товарищеском матче разгромил норвежский "Одд". Победу армейцам принесли голы Алана Дзагоева, Арнора Сигурдссона и Георгия Щенникова.
ЦСКА Россия – "Одд" Норвегия – 3:0 (1:0)
Гол: Дзагоев, 7 - 1:0, Сигурдссон, 61 - 2:0, Щенников, 75 - 3:0
ЦСКА: Акинфеев (Помазун, 80), Щенников, Набабкин, Бекао, Фернандес, Обляков, Ахметов (Бистрович, 68), Влашич, (Нисимура, 80) Дзагоев, Сигурдссон (Чалов, 62), Эрнандес.
После 17 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков. Следующий матч в российской Премьер-лиге армейский клуб проведет 2 марта на выезде с тульским "Арсеналом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10