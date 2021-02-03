ЦСКА разгромил "Ла Унион" в контрольном матче
В Кампоаморе состоялась встреча между ЦСКА и клубом третьего испанского дивизиона "Ла Унион". Матч прошел в рамках зимнего сбора "армейцев". Москвичи без труда победили, разгромив соперника со счетом 6:2.
ЦСКА – "Ла Унион" – 6:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Тикнизян (3), 2:0 – Яковлев (36), 2:1 – Санчес (39, с пенальти), 2:2 – Эрнандес (55), 3:2 – Шкурин (71), 4:2 – Хари (77, в свои ворота), 5:2 – Чалов (84), 6:2 – Ахметов (90, с пенальти).
ЦСКА: Тороп, Щенников, Котин, Васин, Аванесян, Марадишвили, Обляков, Кучаев (Сигурдссон, 30; Зайнутдинов, 46; Шкурин, 60; Ахметов, 74), Тикнизян, Чалов, Яковлев.
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