ЦСКА разгромил "Ла Унион" в контрольном матче

В Кампоаморе состоялась встреча между ЦСКА и клубом третьего испанского дивизиона "Ла Унион". Матч прошел в рамках зимнего сбора "армейцев". Москвичи без труда победили, разгромив соперника со счетом 6:2.

ЦСКА – "Ла Унион" – 6:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Тикнизян (3), 2:0 – Яковлев (36), 2:1 – Санчес (39, с пенальти), 2:2 – Эрнандес (55), 3:2 – Шкурин (71), 4:2 – Хари (77, в свои ворота), 5:2 – Чалов (84), 6:2 – Ахметов (90, с пенальти).