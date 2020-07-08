ЦСКА разгромил "Оренбург" в матче РПЛ

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ЦСКА разгромил "Оренбург" в матче РПЛ

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде разгромил "Оренбург" со счетом 4:0. Победу московскому клубу принесли голы Федора Чалова, Николы Влашича, Георгия Щенникова и Ивана Облякова.

Благодаря победе "армейцы" вышли на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Оренбург" остался на последнем, 16-м месте в РПЛ.

"Оренбург" – ЦСКА - 0:4 (0:1)
Голы: Чалов, 32 - 0:1, Влашич, 59 - 0:2, Щенников, 78 - 0:3, Обляков, 90+4 - 0:4

"Оренбург": Климович, Малых, Шахов (Бидловский, 64), Сиваков, Зотов, Липовой, Кулишев, Черных (Шкофлек, 46), Терехов, Фамейе, Чуканов (Криворучко, 80).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Сигурдссон (Кучаев, 54), Марадишвили (Бистрович, 54), Влашич, Обляков, Дивеев, Чалов (Бийол, 71).

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