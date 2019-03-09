ЦСКА разгромил "Рубин" и вплотную подобрался к "Краснодару"

В рамках 19-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу над "Рубином".

"Армейцы" (33 очка), идущие на третьем месте, благодаря победе вплотную подобрались к "Краснодару" (34 очка), который проведет свой матч в понедельник. Казанский клуб так и остался на 6-й позиции.

ЦСКА - "Рубин" 3:0

Голы: Нисимура, 24 - 1:0, Чалов, 83 - 2:0, Бийол, 90 - 3:0

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Обляков, Ахметов (Бийол, 90), Влашич, Родриго Бекао, Чалов (Сигурдссон, 85), Нисимура (Бистрович, 66).

"Рубин": Бабурин, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Камболов, Могилевец (Байрамян, 62), Коновалов, Подберезкин (Башкиров, 46), Гранат, Полоз, Бухаров (Сагитов, 71).

Предупреждения: Камболов (62), Башкиров (64), Коновалов (74).

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