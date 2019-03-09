ЦСКА разгромил "Рубин" и вплотную подобрался к "Краснодару"
В рамках 19-го тура РПЛ ЦСКА одержал победу над "Рубином".
"Армейцы" (33 очка), идущие на третьем месте, благодаря победе вплотную подобрались к "Краснодару" (34 очка), который проведет свой матч в понедельник. Казанский клуб так и остался на 6-й позиции.
ЦСКА - "Рубин" 3:0
Голы: Нисимура, 24 - 1:0, Чалов, 83 - 2:0, Бийол, 90 - 3:0
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Обляков, Ахметов (Бийол, 90), Влашич, Родриго Бекао, Чалов (Сигурдссон, 85), Нисимура (Бистрович, 66).
"Рубин": Бабурин, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Камболов, Могилевец (Байрамян, 62), Коновалов, Подберезкин (Башкиров, 46), Гранат, Полоз, Бухаров (Сагитов, 71).
Предупреждения: Камболов (62), Башкиров (64), Коновалов (74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Ахмат
|18
|23
|9
|Арсенал Тула
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11