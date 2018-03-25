ЦСКА разгромил "Рязань" в товарищеском матче, "Краснодар" сыграл вничью со своей молодежной командой
Состоялись два товарищеских матча с участием российских клубов. ЦСКА крупно победил "Рязань", а "Краснодар" в серии пенальти одолел свой молодежный состав.
ЦСКА – Рязань – 4:0 (1:0)
Голы: Витиньо, 17 (с пенальти) - 1:0, Жамалетдинов, 52 - 2:0, Чалов, 79 - 3:0, Чалов, 84 - 4:0
ЦСКА: Помазун, Олейников, Набабкин, Игнашевич, Хосонов, Щенников, Бистрович, Гордюшенко (Тикнизян, 46), Витиньо, Чалов, Жамалетдинов
"Краснодар" – "Краснодар" мол – 1:1 (0:0), по пенальти – 5:4
Голы: Газинский, 75 - 1:0, Григорян, 90 - 1:1
"Краснодар": Синицын, Рамирес (Калинин, 46), Шишкин, Грицаенко, Петров (Янбаев, 46), Перейра, Газинский, Шатов, Вандерсон (Жоаозиньо, 46), Лаборде, Мамаев.
"Краснодар" (мол): Сафонов, Ивашин, Бородин, Мартынов, Бочко (Насонкин, 78), Черников, Голубев (к), Уткин (Текучев, 72), Мацукатов (Григорян, 66), Кутовой (Куражов, 66), Сулейманов (Шершнев, 78).
Не пропустите: "Локомотив" может подписать немецкого хавбека. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Умтити определился со своим новым клубом
-
Коке назвал условия, при которых возможно остановить Месси
-
"Манчестер Юнайтед" определился с бюджетом на летний трансферный рынок
-
Стали известны сроки восстановления Зобнина
-
ПСЖ определился с преемником Эмери
-
Умтити хочет стать вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "Барселоны"
-
Маротта сделал заявление по будущему Аллегри
-
Маурисио: "Манчини - хороший тренер, у него - интересные тренировки"
-
Румменигге: "В следующем сезоне Левандовски будет играть в "Баварии" - даю 100%"
-
"Манчестер Юнайтед" сделал солидное предложение Умтити
-
Лопетеги: "Решение по заявке не Чемпионат Мира приму в мае"
-
Галлас поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира
-
ПСЖ определился с трансферной стоимостью Неймара
-
Роджерс не собирается возвращаться в АПЛ
-
"Наполи" определился с кандидатом на замену Сарри
-
Умтити отказался опровергнуть свой возможный переход в "Манчестер Юнайтед"
-
Два ключевых защитника "Ювентуса" могут не сыграть с "Миланом"
-
"Ювентус" определил две альтернативы Эмре Джану
-
Кузяев покинул расположение сборной России
-
"Уфа" готова отпустить Семака в "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|22
|49
|2
|Спартак Москва
|23
|44
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|23
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Уфа
|23
|34
|7
|Арсенал Тула
|23
|32
|8
|Урал
|23
|28
|9
|Рубин
|23
|27
|10
|Ростов
|23
|27
|11
|Ахмат
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Анжи
|23
|23
|14
|Тосно
|23
|23
|15
|Амкар
|22
|22
|16
|СКА Хабаровск
|23
|12