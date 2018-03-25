ЦСКА разгромил "Рязань" в товарищеском матче, "Краснодар" сыграл вничью со своей молодежной командой

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ЦСКА разгромил "Рязань" в товарищеском матче, "Краснодар" сыграл вничью со своей молодежной командой

Состоялись два товарищеских матча с участием российских клубов. ЦСКА крупно победил "Рязань", а "Краснодар" в серии пенальти одолел свой молодежный состав.

ЦСКА – Рязань – 4:0 (1:0)
Голы: Витиньо, 17 (с пенальти) - 1:0,  Жамалетдинов, 52 - 2:0, Чалов, 79 - 3:0, Чалов, 84 - 4:0

ЦСКА: Помазун, Олейников, Набабкин, Игнашевич, Хосонов, Щенников, Бистрович, Гордюшенко (Тикнизян, 46), Витиньо, Чалов, Жамалетдинов

"Краснодар" – "Краснодар" мол – 1:1 (0:0), по пенальти – 5:4
Голы: Газинский, 75 - 1:0, Григорян, 90 - 1:1

"Краснодар": Синицын, Рамирес (Калинин, 46), Шишкин, Грицаенко, Петров (Янбаев, 46), Перейра, Газинский, Шатов, Вандерсон (Жоаозиньо, 46), Лаборде, Мамаев.

"Краснодар" (мол): Сафонов, Ивашин, Бородин, Мартынов, Бочко (Насонкин, 78), Черников, Голубев (к), Уткин (Текучев, 72), Мацукатов (Григорян, 66), Кутовой (Куражов, 66), Сулейманов (Шершнев, 78).

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