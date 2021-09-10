ЦСКА разгромил "Спартак" в молодежном первенстве

Теги цска москваспартак москва

ЦСКА разгромил "Спартак" в молодежном первенстве

В матче матч 8-го тура молодежного чемпионата России ЦСКА разгромил "Спартак" со счетом 3:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".

Победу "армейцам" принесли голы Эдуарда Багринцева, Егора Носкова и Михаила Гайнова.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице группы А М-Лиги. "Спартак" остался на третьей позиции.

ЦСКА Москва - "Спартак" Москва - 3:0 (3:0)
Голы: Багринцев (19), Носков (34), Гайнов (38)

Не пропустите: Нобель Арустамян назвал причины срыва трансфера Кастильехо в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зайнутдинов может покинуть ЦСКА

Зайнутдинов может покинуть ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов