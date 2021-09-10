ЦСКА разгромил "Спартак" в молодежном первенстве
В матче матч 8-го тура молодежного чемпионата России ЦСКА разгромил "Спартак" со счетом 3:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".
Победу "армейцам" принесли голы Эдуарда Багринцева, Егора Носкова и Михаила Гайнова.
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице группы А М-Лиги. "Спартак" остался на третьей позиции.
ЦСКА Москва - "Спартак" Москва - 3:0 (3:0)
Голы: Багринцев (19), Носков (34), Гайнов (38)
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