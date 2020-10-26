ЦСКА разгромил тульский "Арсенал"

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА на своем поле разгромил тульский "Арсенал" со счетом 5:1. Победу "армейцам" принесли дубль Николы Влашича, а также голы Федора Чалова и Арнора Сигурдссона. В составе гостей отличился Лука Джорджевич.

Благодаря победе ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России, "Арсенал" опустился на 12-ю позицию.

ЦСКА Москва - "Арсенал" Тула - 5:1 (1:0)

Голы: Чалов, 45 (с пенальти) - 1:0, Влашич, 50 - 2:0, Влашич, 58 - 3:0, Джорджевич, 78 - 3:1, Сигурдссон, 86 - 4:1, Обляков, 87 - 5:1

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Фернандес (Марадишвили, 58), Магнуссон, Зайнутдинов, Влашич, Дзагоев (Ахметов, 58), Кучаев (Тикнизян, 64), Обляков, Эджуке (Гайч, 64), Чалов.

"Арсенал": Шамов, Григалава, Бауэр, Рассказов, Беляев, Ломовицкий, Мохаммед, Кангва, Чаушич, Джорджевич, Панченко (Кангва, 59).

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