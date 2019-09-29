ЦСКА разгромил "Урал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

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ЦСКА разгромил "Урал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

ЦСКА разгромил "Урал" в гостевом матче 11-го тура чемпионата России.

В составе победителей голами отметились Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон и Яка Бийол.

"Урал" - ЦСКА - 0:3 (0:1)

Голы: Магнуссон, 17 - 0:1, Сигурдссон, 57 - 0:2, Бийол, 65 - 0:3.

"Урал": Баклов, Меркулов, Кулаков, Поляков, Аугустыняк, Емельянов, Эль-Кабир, Димитров (Кухарчик, 67), Егорычев (Бавин, 79), Панюков (Бикфалви, 46), Ильин.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Шарлия, Фернандес, Влашич (Бистрович, 69), Кучаев, Обляков, Ахметов (Нисимура, 79), Сигурдссон (Бийол, 61), Чалов.

Таким образом, ЦСКА с 25 баллами возглавил турнирную таблицу РПЛ. "Урал" с 14 очками остался на 6 позиции.

3 октября ЦСКА в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы сыграет с "Эспаньолом". Начало встречи - 19:55 (мск).

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4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
5 Краснодар Краснодар 10 20
6 Урал Урал 11 14
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