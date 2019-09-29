ЦСКА разгромил "Урал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ
ЦСКА разгромил "Урал" в гостевом матче 11-го тура чемпионата России.
В составе победителей голами отметились Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон и Яка Бийол.
"Урал" - ЦСКА - 0:3 (0:1)
Голы: Магнуссон, 17 - 0:1, Сигурдссон, 57 - 0:2, Бийол, 65 - 0:3.
"Урал": Баклов, Меркулов, Кулаков, Поляков, Аугустыняк, Емельянов, Эль-Кабир, Димитров (Кухарчик, 67), Егорычев (Бавин, 79), Панюков (Бикфалви, 46), Ильин.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Шарлия, Фернандес, Влашич (Бистрович, 69), Кучаев, Обляков, Ахметов (Нисимура, 79), Сигурдссон (Бийол, 61), Чалов.
Таким образом, ЦСКА с 25 баллами возглавил турнирную таблицу РПЛ. "Урал" с 14 очками остался на 6 позиции.
3 октября ЦСКА в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы сыграет с "Эспаньолом". Начало встречи - 19:55 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЦСКА Москва
|11
|25
|2
|Ростов
|11
|23
|3
|Локомотив Москва
|11
|23
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|23
|5
|Краснодар
|10
|20
|6
|Урал
|11
|14
|7
|Арсенал Тула
|10
|14
|8
|Уфа
|10
|14
|9
|Спартак Москва
|10
|14
|10
|Крылья Советов
|11
|11
|11
|Рубин
|10
|10
|12
|Динамо Москва
|11
|10
|13
|Сочи
|10
|9
|14
|Ахмат
|10
|9
|15
|Оренбург
|10
|8
|16
|Тамбов
|11
|8