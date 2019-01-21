ЦСКА разгромил "Вентспилс" в товарищеском матче

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ЦСКА разгромил "Вентспилс" в товарищеском матче

ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Вентспилс" с разгромным счетом 5:0.

ЦСКА (Россия) - "Вентспилс" (Латвия) - 5:0 (3:0).

Голы: Эрнандес, 7 - 1:0, Нисимура, 24 - 2:0, Жамалетдинов, 27 - 3:0, Дзагоев, 54 - с пенальти - 4:0, Бийол, 86 - 5:0 

ЦСКА: Помазун, Матвийчук, Чернов, Бийол, Ефремов, Обляков, Кучаев, Нисимура, Жамалетдинов, Тикнизян, Эрнандес (Дзагоев, 46).

После 17 туров ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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