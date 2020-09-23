ЦСКА разгромно проиграл в молодежном чемпионате России. "Спартак" и "Рубин" добились побед

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ЦСКА разгромно проиграл в молодежном чемпионате России. "Спартак" и "Рубин" добились побед

Состоялись несколько матчей 3-го тура молодежного чемпионата России. ЦСКА на своем поле с разгромным счетом проиграл "Уфе", "Спартак" дома обыграл "Тамбов", "Рубин" на выезде победил "Локомотив".

"Спартак" (Москва) — "Тамбов" — 3:1 (1:1)
Голы у "Спартака": Голятов, (19, 64), Сунгатулин (67)

"Локомотив" (Москва) - "Рубин" (Казань) - 0:1 (0:1)

ЦСКА (Москва) — "Уфа" — 1:4 (0:2)
Голы: Ковальчук, 3 - 0:1, Тилль, 35 - 0:2, Тилль, 66 - 0:3, Ковальчук, 79 - 0:4, Востриков, 87 - 1:4

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