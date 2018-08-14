ЦСКА разорвал контракт с известным нападающим

1 Теги цска москвааарон оланаре

ЦСКА разорвал контракт с известным нападающим

Нигерийский нападающий Аарон Оланаре покинул ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2021 года.

23-летний Оланаре выступал за ЦСКА с 2017 года, провел за клуб 28 матчей и забил 4 гола. Во второй половине прошлого сезона он играл за "Амкар" и забил 2 мяча в 9 поединках.

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Комментарии
Ринат

Успехов конечно, но всё равно играл как жопа.

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