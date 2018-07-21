ЦСКА разошелся миром с "Енисеем"

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ЦСКА разошелся миром с "Енисеем"Сегодня в товарищеском матче московский ЦСКА разошелся миром с красноярским "Енисеем".

ЦСКА - "Енисей" - 1:1

Голы: Ефремов, 33 - 1:0, Обрадович, 59 - 1:1.

ЦСКА (стартовый состав): Помазун, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Чернов, Бистрович, Хосонов, Ефремов, Дзагоев, Витиньо, Чалов.

Напомним, ЦСКА интересуется бразильским хавбеком. | soccernews.ru

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