ЦСКА разошелся миром с "Енисеем"

Сегодня в товарищеском матче московский ЦСКА разошелся миром с красноярским "Енисеем".

ЦСКА - "Енисей" - 1:1

Голы: Ефремов, 33 - 1:0, Обрадович, 59 - 1:1.

ЦСКА (стартовый состав): Помазун, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Чернов, Бистрович, Хосонов, Ефремов, Дзагоев, Витиньо, Чалов.

Напомним, ЦСКА интересуется бразильским хавбеком. | soccernews.ru