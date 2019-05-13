ЦСКА решил избавиться от Эрнандеса

Грядущим летом нападающий ЦСКА Абель Эрнандес сменит команду, сообщают российские СМИ.

Армейский клуб решил не продлевать контракт с уругвайским игроком и расстаться с ним по окончании сезона.

28-летний футболист перешёл в ЦСКА 1 августа прошлого года на правах свободного агента.

С тех пор форвард провёл 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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