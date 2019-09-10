ЦСКА решил выкупить трансфер Лукаса Сантоса

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ЦСКА решил выкупить трансфер Лукаса Сантоса

Бразильская пресса сообщает, что ЦСКА уже определился с будущим новичка команды Лукаса Сантоса.

По информации Vasco Notícias, российский клуб решил выкупить 20-летнего футболиста.

Напомним, что армейцы арендовали бразильца у "Васко да Гамы" до конца календарного года с правом выкупа за 3 миллиона евро.

Фланговый полузащитник дебютировал за ЦСКА в товарищеском матче с "Араратом" и уже отличился первым голом.

Не пропустите: "Маленький шедевр от Сантоса". ЦСКА восхитился дебютным голом новичка команды. | http://soccernews.ru
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