ЦСКА решил взять Рондона в аренду
Стали известны новые подробности скорого перехода нападающего "Далянь Ифан" Хосе Саломона Рондона в ЦСКА.
По информации журналиста Карлоса Суареса, армейцы решили не выкупать 31-летнего футболиста, а ограничиться его арендой до конца сезона.
Сообщается, что венесуэлец уже прошёл медицинское обследование и в ближайшее время прибудет в Россию.
Напомним, что Рондон хорошо знаком с РПЛ - с 2012 по 2015 год он выступал за "Рубин" и "Зенит".
Не пропустите: Названа зарплата Рондона в случае перехода в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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