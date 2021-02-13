ЦСКА решил взять Рондона в аренду

Стали известны новые подробности скорого перехода нападающего "Далянь Ифан" Хосе Саломона Рондона в ЦСКА.

По информации журналиста Карлоса Суареса, армейцы решили не выкупать 31-летнего футболиста, а ограничиться его арендой до конца сезона.

Сообщается, что венесуэлец уже прошёл медицинское обследование и в ближайшее время прибудет в Россию.

Напомним, что Рондон хорошо знаком с РПЛ - с 2012 по 2015 год он выступал за "Рубин" и "Зенит".

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